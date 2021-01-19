Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Минэнерго Беларуси сообщило об экстренных поставках э/э в Украину

19.01.21 10:02
печать
размер текста:

Беларусь осуществила экстренные поставки электроэнергии в Украину по просьбе украинских властей в связи с ростом потребления электричества на фоне аномально холодной погоды. Об этом сообщило во вторник Министерство энергетики Беларуси.

"По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн. кВт⋅ч электроэнергии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Поставки осуществлялись 18 января с 11:00 до 21:00 в условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи, уточняет Минэнерго. Максимальная мощность составила 500 МВт.

Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий, отмечает Министерство энергетики Беларуси.
Читайте также: Перед уходом с поста Трамп выступит с прощальным видеообращением

Неделю назад Минэнерго Белоруссии выступило с заявлением, в котором призвало не политизировать вопрос о поставках белорусской электроэнергии в Украину и заявило, что этот вопрос лежит в коммерческой плоскости. Тем самым оно прокомментировало публикации в украинских СМИ о том, что импорт электроэнергии из Беларуси представляет угрозу для топливно-энергетического комплекса Украины.

Украинские компании с 1 января начали поставки электроэнергии из Беларуси после снятия ограничений на ее импорт из страны.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:43
В Газпроме допустили, что Северный поток-2 может быть недостроен
10:38
В Европе резко упали продажи новых авто
10:13
В 2021 году на развитие итальянского меткомбината Ilva потратят 310 млн евро
09:58
В Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС
09:08
В Китае нашли новый очаг заболеваемости коронавирусом
08:55
Китай увеличил производство цветных металлов
08:40
В 2020 году Украина сократила производство с/х продукции на 11,5%
08:09
Украина почти на 20% сократила импорт угля
18.01.21
17:55
Германские экологи добились приостановки строительства Северного потока-2
17:35
Благодаря выплатам шахтерам долг по зарплате сократился на 700 млн грн
17:15
Украина в 2020 году увеличила импорт нефти на 57,5%
16:58
Производители проката повысили цены в большинстве регионов мира
16:42
Укрзализныця хочет превратить вокзалы в торговые центры
16:21
С приходом морозов Украина начала отбирать из хранилищ до 200 млн куб. м газа ежедневно
15:57
Украина не смогла защитить внутренний рынок катанки
15:50
В 2021 году Украине важно показать максимально возможный рост экономики - Шпенов
15:49
Газпром забронировал обычные транзитные мощности Украины на февраль
15:33
Кабмин открестился от прямого импорта электроэнергии или газа из РФ
15:13
Rio Tinto создаст в Северной Америке установку по получению оксида скандия
15:00
Интерпайп Сталь: зеленой металлургии в Украине исполняется 9 лет
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!