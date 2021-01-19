Минэнерго Беларуси сообщило об экстренных поставках э/э в Украину Беларусь осуществила экстренные поставки электроэнергии в Украину по просьбе украинских властей в связи с ростом потребления электричества на фоне аномально холодной погоды. Об этом сообщило во вторник Министерство энергетики Беларуси.



"По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн. кВт⋅ч электроэнергии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Поставки осуществлялись 18 января с 11:00 до 21:00 в условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи, уточняет Минэнерго. Максимальная мощность составила 500 МВт.



Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий, отмечает Министерство энергетики Беларуси.

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Неделю назад Минэнерго Белоруссии выступило с заявлением, в котором призвало не политизировать вопрос о поставках белорусской электроэнергии в Украину и заявило, что этот вопрос лежит в коммерческой плоскости. Тем самым оно прокомментировало публикации в украинских СМИ о том, что импорт электроэнергии из Беларуси представляет угрозу для топливно-энергетического комплекса Украины.



Украинские компании с 1 января начали поставки электроэнергии из Беларуси после снятия ограничений на ее импорт из страны.



МинПром



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