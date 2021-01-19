В 2021 году на развитие итальянского меткомбината Ilva потратят 310 млн евро Корпорация ArcelorMittal и итальянская государственная инвестиционная корпорация Invitalia, являющиеся совладельцами крупнейшего в стране металлургического комбината Ilva, обнародовали программу развития предприятия на ближайшие пять лет.



В соответствии с ней, в текущем году в комбинат планируется инвестировать 310 млн евро. Эти средства пойдут, в частности, на модернизацию доменной печи № 5, простаивавшей с 2015 г., а также на увеличение производственной мощности предприятия от нынешних 3,3 млн до 5 млн т в год.



В текущем году на Ilva будут функционировать три доменные печи. Правда, печь № 4 будет остановлена в апреле для проведения капитального ремонта, но тому времени в строй будет введена ДП-2, запуск которой запланирован на февраль. В марте на ремонт также будет остановлен конвертерный цех № 1, работа которого возобновилась 15 января после длительного простоя.



В 2022-2024 гг. инвестиции в Ilva будут составлять по немногим более 400 млн евро в год. В 2025 г. капиталовложения составят 300 млн евро. Предполагается, что к тому времени производительность меткомбината будет постепенно доведена до 8 млн т в год.



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