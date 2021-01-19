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В 2020 году Украина сократила производство с/х продукции на 11,5%

19.01.21 08:40
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Объем сельскохозяйственной продукции в Украине за 2020 год сократился на 11,5% по сравнению с предыдущим годом, тогда как по итогам 11 месяцев спад был больше – 12,4%, сообщил Госстат Украины в понедельник.

Согласно его данным, в растениеводстве производство упало на 13,6% (за 11 мес. – на 14,8%), тогда как в животноводстве – на 2,6% (на 2,5%).

Госстат уточняет, что на агропредприятиях спад составил 14%, в том числе в растениеводстве – 16,5%, животноводстве – 0,9%, тогда как в хозяйствах населения – 6,8%, в том числе в растениеводстве – 7,8%, животноводстве – 4,5%.

Ведомство напомнило, что в 2019 году сельхозпроизводство в Украине выросло на 1,4%.

Госстат добавил, что в региональном разрезе в 2020 году роста агропроизводства удалось добиться в Сумской - 4,1%, Ивано-Франковской – 3,2%, Черниговской – 4,7%, Ривненской –3,1% и Черновицкой – 0,6%, тогда как наибольший спад зафиксирован в Одесской – 38,4%, Кировоградской – 32,2% и Черкасской областях – 24,4%.

МинПром

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