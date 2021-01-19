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Украина почти на 20% сократила импорт угля

19.01.21 08:09
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Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 19,6% или на 4,13 млн тонн по сравнению с 2019 годом – до 16,95 млн тонн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В денежном выражении импорт угля в прошлого году составил $1,69 млрд, что на 44,3% меньше, чем в 2019 году ($3,04 млрд).

В частности, из РФ поступил уголь на $1,04 млрд (доля в импорте 61,71%), США – на $480,32 млн (28,41%), Казахстана – на $126,1 млн (7,46%), других стран – на $40,89 млн (2,42%).

В то же время экспорт угля из Украины в 2020 года составил 2,55 тыс. тонн на $0,23 млн против 14,94 тыс. тонн на $0,72 млн в 2019 году.

В том числе в Польшу экспортировали уголь на $0,16 млн, Венгрию – на $0,04 млн, Молдову – на $0,03 млн, другие страны – 0,01 млн.

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Как сообщалось, Украина в 2019 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 1,4% (на 305,33 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 21,08 млн тонн. В стоимостном выражении уголь были импортирован на $2,82 млрд, что на 7,2% меньше, чем в 2018 году ($3,04 млрд).

МинПром

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