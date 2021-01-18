Благодаря выплатам шахтерам долг по зарплате сократился на 700 млн грн По оперативным данным Государственной службы Украины по вопросам труда сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине уменьшилась почти на 700 млн грн, или на 18%, с 3,8 млрд грн по состоянию на 7 декабря 2020 года до 3,1 млрд грн по состоянию на 11 января 2020 года. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.



17 декабря 2020 года в Минэкономики было проведено очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате, в течение которого было принято решение о введении немедленные меры для сокращения этой задолженности на предприятиях государственного сектора экономики.



Наибольший вклад в покрытие задолженности сделали Донецкая (299 млн грн), Львовская (169 млн грн) и Харьковская (97 млн ​​грн) области. Наибольшим должником все еще остается Донецкая область с показателем 719 млн грн.



По городу Киеву, которое является пятой административной единицей по размеру задолженности по заработной плате (337 млн ​​грн), этот показатель уменьшился лишь на 10,2 млн грн.



Львиная доля (89,1%), или 623,8 млн грн погашения задолженности по заработной плате приходится на предприятия государственной формы собственности. Из них предприятия Минэнерго сократили задолженность на 535 млн грн, предприятия "Укравтодора" - на 54 млн грн, и предприятия "Укроборонпрома" - почти на 43 млн грн, который является крупнейшим должником (587 млн ​​грн) в разрезе центральных органов власти Украины.



Как сообщалось, после 20 декабря планировалось перечисление 1,4 млрд грн дотаций из госбюджета на погашение долгов по зарплате шахтерам государственных угольных предприятий.



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