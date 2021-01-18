Германские экологи добились приостановки строительства Северного потока-2 Экологи в Германии добились приостановки строительства "Северного потока-2". В частности, после того, как обжаловали разрешение на работы в экономической зоне Германии, это разрешение временно приостановило действие. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR1.



Сообщается, что негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" подала жалобу на разрешение, которое выдало Федеральное морское и гидрографическое агентство. Разрешение касается строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии.



Также сообщается, что аналогичную жалобу подала еще одна природоохранная организация. Федеральное агентство подтвердило, что действие ранее выданного разрешения на проведение работ временно приостанавливается.



Напомним, ранее сообщалось, что швейцарская страховая компания отказалась работать с "Северным потоком-2". Европейские компании отказываются от проекта в связи с угрозой американских санкций.



Также сообщалось, что строительство "Северного потока-2" в водах Дании начнется 25 января.



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