Украина в 2020 году увеличила импорт нефти на 57,5% Украина в 2020 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 57,5% (на 454,96 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,25 млн тонн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.



При этом в денежном выражении за прошлый год импортировано сырья на $409,17 млн, что на 1,5% меньше, чем в 2019 году ($431,74 млн).



В том числе из Азербайджана поступило сырье на $265,08 млн (доля – 64,78%), из США – на $98,45 млн (24,06%), Ливии – на $45,56 млн (11,13%), других стран – $0,09 млн (0,02%).



Экспорт нефтяного сырья Украиной в 2020 году составил 80 тыс. тонн на $24,35 млн. Экспорт осуществляла в Беларусь "Укртранснафта", которая весной 2020 года на спаде цен купила азербайджанскую нефть с ее последующей продажей "дочке" БНК.



В 2019 году Украина не осуществляла экспорт нефти.



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