Производители проката повысили цены в большинстве регионов мира Традиционное оживление спроса в начале декабря, связанное с формированием складских запасов на первый квартал 2021 года, позволило производителям повысить цены в большинстве регионов, сообщает ГП "Укрпромвнешэкспертиза".



Поддерживающими факторами укрепления котировок был рост цен на сырьевых рынках, а именно, существенное повышение стоимости лома и железорудного сырья. Ценовому росту способствовали ограниченные объемы предложения проката и высокая степень заполнения портфеля заказов на январь, когда значительная часть январского производства уже была реализована. Это позволяло поставщикам не спешить с реализацией оставшейся части проката и добиваться дальнейшего роста цен. В результате с декабря по середину января прирост цен на заготовку и готовый прокат составил от 100 до 190 долл. в зависимости от региона.



В Китае во вторую неделю января, несмотря на проседание цен на арматуру и катанку на внутреннем рынке на $8-9, экспортные котировки выросли на $10, и составили $625/т fob по заготовке, $630-650/т fob для арматуры и $670-690/т fob для катанки. Предложения по заготовке на импортном рынке ЮВА варьируются в диапазоне $600-630/т cfr, что в среднем на $12,5 выше, чем в первую неделю января. Предложения арматуры и катанки поступают по $650-680/т cfr и $690-710/т cfr соответственно, что на $5 и $10 выше, чем на предыдущей неделе.



На импортных рынках MENA цены на заготовку в течение недели выросли до $620-645/т cfr против $600-645/т cfr неделей ранее.



В Турции предложения заготовки на внутреннем и импортном рынках во вторую неделю января поднялись в среднем на $10 и $7,5, а экспортные цены выросли на $5.



Усиливаются тенденции роста цен на арматуру на рынке ЕС. После роста внутренних котировок в декабре на €50-80, производители с начала года подняли предложения еще на €30 по нижней границе до €590-600/т с доставкой.



Эксперты "Укрпромвнешэкспертизы" прогнозируют восходящий тренд в течение января, который будет поддержан стабильным спросом со стороны покупателей на рынках MENA и ЮВА в условиях ограниченного предложения в СНГ и Китае. Тенденции роста январских цен будут усиливаться по мере возвращения на рынок покупателей из ЕС и СНГ по окончании новогодних праздников. Постепенное ослабление спроса и спад торговой активности в Китае и ЮВА накануне Нового года по лунному календарю приведет к стабилизации цен в начале февраля.



В декабре на всех региональных рынках плоского проката сформировалась благоприятная для производителей конъюнктура. В сегменте тонколистового проката уровень цен за месяц вырос на 65-190 $/тонну. В первой половине января положительные тенденции на большинстве рынков продолжились. Наиболее нестабильной является конъюнктура рынка Китая и стран Юго-Восточной Азии.



В Турции конъюнктура рынка благоприятствует производителям. Высокий спрос на внутреннем рынке и в странах ЕС, существенное удорожание лома позволили местным поставщикам довести уровень локальных цен на г/к и х/к рулоны к началу января до 800 и 980-990 $/т exw соответственно. Таким образом, месячный прирост цен на рынке составил $115-190.



Поставщики из СНГ, реализующие прокат в портах Черного моря сконцентрировались на продажах на турецком направлении. В праздничный период цена проката пересматривались реже, чем обычно, но к середине января она достигла 770-790 $/т fob по г/к рулонам и 870-885 $/т fob по х/к рулонам. Таким образом, прирост цен сделок за шесть недель составил на $135-150.



На рынке тонкого листа в США продолжилась активная торговля, которая привела к росту спотовых цен на г/к и х/к рулоны с начала декабря (за шесть недель) еще на $275-297. В итоге г/к прокат в середине января реализуется по 1201 $/т exw, а х/к прокат – по 1386 $/т exw.



Лишь в Китае и в ЮВА тенденции были переменчивы – резкий рост цен на сталь и рост стоимости железной руды до рекордного за 9 лет показателя сменился ценовым откатом в условиях ослабления спроса. Китайские г/к рулоны кроме традиционных рынков, были законтрактованы в Турции по цене 730-740 $/т cfr.



Аналитики "Укрпромвнешэкспертизы" в январе прогнозируют существенное повышение цен поставщиками из СНГ на продукцию в портах Черного моря на фоне роста внутреннего спроса в Турции. Ожидается сезонный рост спроса со стороны трейдеров на прокат из СНГ с доставкой в марте-апреле для пополнения складских запасов. Также ожидается продолжение удорожания стального лома в Турции и СНГ.



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