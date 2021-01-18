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Укрзализныця хочет превратить вокзалы в торговые центры

18.01.21 16:42 , Экономическая правда
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"Укрзализныця" имеет проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города Украины, на данном этапе его обсуждают и ищут инвесторов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По словам председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, в УЗ есть проект скоростного сообщения по направлениям из Киева во Львов, Харьков и Одессу, который сейчас находится на этапе обсуждения.

"Для этого нам нужны инвестиции, сами мы этот проект не преодолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе", - рассказал В.Жмак. Он отметил, что уже есть заинтересованные участники.

В.Жмак добавил, что единственный путь привлечь необходимые финансовые инвестиции для проекта - это концессия, и прежде всего речь идет о концессии вокзалов.

"Сейчас мы говорим о 7 вокзалах, возможно, еще присоединится Львов", - отметил В.Жмак. Их хотят обустроить "по европейскому образцу":

"Для пассажиров и для "Укрзализныци" на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не являются пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр", - резюмировал В.Жмак.

МинПром

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