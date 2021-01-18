Украина не смогла защитить внутренний рынок катанки Торговые ограничения, введенные украинской стороной на импорт катанки, не дали ожидаемых результатов. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Импорт нелегированной катанки из Молдовы в 2020 году вырос на 16,5%, по сравнению с 2019 годом, до 41,1 тыс т, из Беларуси, - на 63%, до 5,9 тыс. т. Всего за указанный период импорт катанки в Украину по кодам 7213 и 7227 вырос на 20,3% в товарном выражении, до 72,6 тыс т, а в денежном на 10,4%, до 34,4 млн долл", - отметил он.



Нардеп подчеркнул, что из-за насыщения внутреннего рынка иностранной продукцией украинские производители катанки были вынуждены сокращать производство. Им было сложно конкурировать с белорусскими и молдавскими производителями, так как в силу производственных особенностей в Молдове и Беларуси стоимость катанки и арматуры значительно ниже, чем в Украине.



Анализ результатов действия пошлин показал, что з списка импортеров нелегированной катанки по коду 7213, которые попали подо действие пошлин, реально снизила поставки только Россия - на 9,6%. В отношении импорта российской продукции пошлины действуют с 2017-го.



"Почему Украина не смогла защитить свой рынок? Если говорить о катанке Молдавского металлургического завода, то необходимо отметить, что он расположен на территории Приднестровья. Это обеспечивает заводу доступ к дешевым российским энергоресурсам. Именно поэтому, даже с учетом нашей импортной пошлины в 13,8%, поставки продукции ММЗ на украинский рынок остаются рентабельными", - сказал Д.Шпенов.



Нардеп также обратил внимание на то, что прирост объемов белорусской метпродукции на рынке Украины стал возможен из-за установления нулевой пошлины на импорт. В течение 10 месяцев 2020 года украинская власть не находила в формировании цены на эту продукцию признаков недобропорядочной конкуренции. В результате за указанный период Беларусь ввезла в нашу страну катанки, как за весь 2019-й год. И только в декабре прошлого года под давлением отечественных металлургов на белорусскую катанку и арматуру была введена пошлина 16,5%.



"Экспорт украинской катанки в 2020 году снизился на 3,3%, по сравнению с 2019 годом: в товарном выражении - до 673,5 тыс т, в денежном - на 17,3%, до 284,2 млн долл. Как показывает опыт, украинскому правительству следует более внимательно относиться к защите внутреннего рынка от демпинговой продукции. Мы не можем себе позволить терять конкурентные позиции нашей промышленности, особенно в такие кризисные годы, как 2020-й 2021-й", - подчеркивает политик.



МинПром



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