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Украина не смогла защитить внутренний рынок катанки

18.01.21 15:57
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Торговые ограничения, введенные украинской стороной на импорт катанки, не дали ожидаемых результатов. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Импорт нелегированной катанки из Молдовы в 2020 году вырос на 16,5%, по сравнению с 2019 годом, до 41,1 тыс т, из Беларуси, - на 63%, до 5,9 тыс. т. Всего за указанный период импорт катанки в Украину по кодам 7213 и 7227 вырос на 20,3% в товарном выражении, до 72,6 тыс т, а в денежном на 10,4%, до 34,4 млн долл", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что из-за насыщения внутреннего рынка иностранной продукцией украинские производители катанки были вынуждены сокращать производство. Им было сложно конкурировать с белорусскими и молдавскими производителями, так как в силу производственных особенностей в Молдове и Беларуси стоимость катанки и арматуры значительно ниже, чем в Украине.

Анализ результатов действия пошлин показал, что з списка импортеров нелегированной катанки по коду 7213, которые попали подо действие пошлин, реально снизила поставки только Россия - на 9,6%. В отношении импорта российской продукции пошлины действуют с 2017-го.

"Почему Украина не смогла защитить свой рынок? Если говорить о катанке Молдавского металлургического завода, то необходимо отметить, что он расположен на территории Приднестровья. Это обеспечивает заводу доступ к дешевым российским энергоресурсам. Именно поэтому, даже с учетом нашей импортной пошлины в 13,8%, поставки продукции ММЗ на украинский рынок остаются рентабельными", - сказал Д.Шпенов.

Нардеп также обратил внимание на то, что прирост объемов белорусской метпродукции на рынке Украины стал возможен из-за установления нулевой пошлины на импорт. В течение 10 месяцев 2020 года украинская власть не находила в формировании цены на эту продукцию признаков недобропорядочной конкуренции. В результате за указанный период Беларусь ввезла в нашу страну катанки, как за весь 2019-й год. И только в декабре прошлого года под давлением отечественных металлургов на белорусскую катанку и арматуру была введена пошлина 16,5%.

"Экспорт украинской катанки в 2020 году снизился на 3,3%, по сравнению с 2019 годом: в товарном выражении - до 673,5 тыс т, в денежном - на 17,3%, до 284,2 млн долл. Как показывает опыт, украинскому правительству следует более внимательно относиться к защите внутреннего рынка от демпинговой продукции. Мы не можем себе позволить терять конкурентные позиции нашей промышленности, особенно в такие кризисные годы, как 2020-й 2021-й", - подчеркивает политик.

МинПром

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