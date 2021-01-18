В 2021 году Украине важно показать максимально возможный рост экономики - Шпенов У Украины скромные возможности в плане экономического роста, но нам необходимо в полной мере использовать все имеющиеся возможности и избежать ненужных ошибок. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Крайне важно оперативно разрешить газовый кризис и возобновить сотрудничество с МВФ. Это позволит избежать секвестра бюджета и переоценки всего макропрогноза на 2021 год в сторону снижения", - сказал он.



"Кроме того, необходимо поддержать главный локомотив экономики – промышленность. Бизнес нуждается в поддержке в сфере экотрансформации, пересмотра Соглашения Украина-ЕС, а также в активном внедрении механизма локализации в промышленности. Актуальным для отечественных предприятий остается вопрос защиты украинского рынка от дешевого демпинга, в первую очередь из Китая", - добавил нардеп.



Д.Шпенов напомнил, что по предварительным оценкам, украинская экономика в этом году может вырасти на 1,5%-5%. "Да, это будет рост на фоне спада в 2020-м и будет успехом, если по итогам 2021 года мы вернемся на уровень докризисного 2019 года. Тем не менее очень важно, чтобы рост экономики Украины в новом году был максимально возможным. Иначе отставание и зависимость от развитых стран мира еще больше увеличатся", - отмечает он.



МинПром





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