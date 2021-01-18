Газпром забронировал обычные транзитные мощности Украины на февраль "Газпром" бронирует транзитные мощности Украины на февраль на уровне текущей прокачки, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.



У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 110 млн куб. м в сутки.



На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на февраль. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки.



В январе (с 1 по 16 число) "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124,4 млн куб. м в стуки (минимум 123,1 млн куб. м, максимум 125,9 млн куб. м). При этом на январь "Газпром" бронировал намного большую прокачку - 41,2 млн куб. м в сутки. Но по факту прокачивает намного меньше.



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