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Кабмин открестился от прямого импорта электроэнергии или газа из РФ

18.01.21 15:33 , РБК Украина
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В Кабинете министров не рассматривают возможность прямого импорта электроэнергии или газа из Российской Федерации. При этом при необходимости Украина может импортировать электроэнергию из Беларуси.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

"На уровне правительства сегодня нет дискуссии - ни с политической, ни с экономической точки зрения - по прямому импорту российского продукта - электроэнергии или газа. С Белорусью у нас, к сожалению, на законодательном уровне не принят соответствующий закон, который бы урегулировал все эти вопросы", - отметил премьер-министр.

По его словам, импорт электроэнергии из Беларуси технически возможен, никаких ограничений нет.

"У нас есть соответствующее сечение, 900 мВт, и в случае необходимости Украина может импортировать. Наши электрические сети дополняют друг друга, поэтому эта опция остается открытой. Относительно политической целесообразности, то это совсем другой вопрос, который пока не поднимался", - добавил Д.Шмыгаль.

Глава КМУ также заявил, что украинцы не останутся без газа, а веерные отключения электроэнергии не планируются.

Как сообщалось ранее, Кабмин принял решение ограничить цену на газ для населения до уровня не выше 6,99 грн за кубометр. Она будет действовать как минимум до конца марта.

МинПром

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