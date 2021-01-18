Интерпайп Сталь: зеленой металлургии в Украине исполняется 9 лет В январе 2021 года инновационному электросталеплавильному комплексу "ИНТЕРПАЙП Сталь" исполняется 9 лет. Это первый металлургический завод, построенный в Украине с нуля за годы Независимости, и крупнейшая зеленая инвестиция в отечественную промышленность стоимостью $1 млрд (вместе со смежными производствами).



Cтроительство "ИНТЕРПАЙП Стали" позволило закрыть экологически грязное мартеновское производство и сократить выбросы СО2 почти в 10 раз. Благодаря этому завод уже сегодня соответствует европейским экологическим стандартам и целям European Green Deal на 2030 год: его выбросы не превышают 250 кг СО2 на тонну стали.



Кроме того, валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились в 2,5 раза, потребление газа – в 8 раз.



"ИНТЕРПАЙП Сталь" оснащена современной системой пыле- и газоочистки по евростандартам. Образованная при выплавке стали пыль оседает на фильтрах, а потом гранулируется.



На заводе также построен замкнутый цикл водоснабжения, благодаря которому в реку Днепр не попадают промышленные сбросы. Более того, за счет защитного кожуха dog-house вокруг электропечи уровень шума соответствует евронормам.



"Компания ИНТЕРПАЙП еще 9 лет назад инвестировала около $1 млрд. в строительство нового металлургического завода по самым жестким европейским экологическим стандартам. Тогда вопрос экологической модернизации промышленности не стоял так остро, как сейчас. Но наш пример доказывает, что в Украине декарбонизация промышленности возможна. Каждый инвестпроект может и должен иметь и экономическую, и экологическую составляющую. Можно не только мечтать о европейском пути, но и самим строить Европу в Украине", - прокомментировал директор по финансам и экономике Денис Морозов.



ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году ИНТЕРПАЙП реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В ИНТЕРПАЙП работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.



МинПром



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