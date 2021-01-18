Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Интерпайп Сталь: зеленой металлургии в Украине исполняется 9 лет

18.01.21 15:00
печать
размер текста:

В январе 2021 года инновационному электросталеплавильному комплексу "ИНТЕРПАЙП Сталь" исполняется 9 лет. Это первый металлургический завод, построенный в Украине с нуля за годы Независимости, и крупнейшая зеленая инвестиция в отечественную промышленность стоимостью $1 млрд (вместе со смежными производствами).

Cтроительство "ИНТЕРПАЙП Стали" позволило закрыть экологически грязное мартеновское производство и сократить выбросы СО2 почти в 10 раз. Благодаря этому завод уже сегодня соответствует европейским экологическим стандартам и целям European Green Deal на 2030 год: его выбросы не превышают 250 кг СО2 на тонну стали.

Кроме того, валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились в 2,5 раза, потребление газа – в 8 раз.

"ИНТЕРПАЙП Сталь" оснащена современной системой пыле- и газоочистки по евростандартам. Образованная при выплавке стали пыль оседает на фильтрах, а потом гранулируется.

На заводе также построен замкнутый цикл водоснабжения, благодаря которому в реку Днепр не попадают промышленные сбросы. Более того, за счет защитного кожуха dog-house вокруг электропечи уровень шума соответствует евронормам.

"Компания ИНТЕРПАЙП еще 9 лет назад инвестировала около $1 млрд. в строительство нового металлургического завода по самым жестким европейским экологическим стандартам. Тогда вопрос экологической модернизации промышленности не стоял так остро, как сейчас. Но наш пример доказывает, что в Украине декарбонизация промышленности возможна. Каждый инвестпроект может и должен иметь и экономическую, и экологическую составляющую. Можно не только мечтать о европейском пути, но и самим строить Европу в Украине", - прокомментировал директор по финансам и экономике Денис Морозов.

ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году ИНТЕРПАЙП реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В ИНТЕРПАЙП работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:21
С приходом морозов Украина начала отбирать из хранилищ до 200 млн куб. м газа ежедневно
15:57
Украина не смогла защитить внутренний рынок катанки
15:50
В 2021 году Украине важно показать максимально возможный рост экономики - Шпенов
15:49
Газпром забронировал обычные транзитные мощности Украины на февраль
15:33
Кабмин открестился от прямого импорта электроэнергии или газа из РФ
15:13
Rio Tinto создаст в Северной Америке установку по получению оксида скандия
14:53
Иран резко нарастил экспорт заготовки
14:49
Охлаждение отношений с МВФ может привести к секвестру госбюджета - Магера
14:32
ЕС пожаловался ВТО на запрет экспорта никелевой руды из Индонезии
14:27
СБУ и прокуратура заблокировали вывоз неоплаченной ОГХК продукции на 6 млн долл
14:14
Индекс потребительских настроений украинцев упал на 26,3%
13:51
Турецкие сталевары хотят увеличить экспорт продукции на 10%
13:30
Китай импортировал рекордный объем меди
13:16
Единственным в Пакистане меткомбинатом заинтересовались инвесторы из 3 стран
13:15
В 2020 году украинские металлурги увеличили потребление газа на 4,4%
12:58
Кабмин надеется доказать МВФ правильность решения по снижению цены на газ
12:40
НАБУ открыло дело по получению ОПЗ давальческого сырья
12:20
Украинские коксохимики снизили потребление импортных углей
12:11
В 2020 украинцы сожгли на 3% больше электроэнергии
11:51
Ярославского вызвали в СБУ по делу Мотор Сич
15.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!