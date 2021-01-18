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Охлаждение отношений с МВФ может привести к секвестру госбюджета - Магера

18.01.21 14:49
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Новое охлаждение в отношениях с Международным валютным фондом может означать секвестр нынешнего бюджета. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Это может стать вынужденной, но необходимой мерой, чтобы сбалансировать финансовую систему. Ведь только на обслуживание государственного долга в 2021 году необходимо 468 млрд грн, из которых 370 млрд грн пойдут на выполнение внутренних долговых обязательств. Обслуживание госдолга обойдется в 159 млрд грн", - сказал он.

Нардеп подчеркнул, что вслед за этим Кабмин должен будет пересмотреть макропрогноз на 2021 год. "По различным оценкам, украинская экономика в этом году должна вырасти в пределах 1,5-5%. Замораживание сотрудничества с МВФ и секвестр бюджета приведет к пересмотру этих показателей в сторону снижения. Такой может быть цена популизма и некомпетентности. Поэтому очень важно, чтобы правительство сумело найти разрешить газовый кризис рыночными способами и возобновить полноценное сотрудничество с Фондом", - уверен С.Магера.

Нардеп напомнил, что в конце прошлого года из-за разразившегося конституционного кризиса Украина не смогла получить транш МВФ. Новый 2021 год начался с очередного громкого скандала. По стране прокатилась волна народного недовольства в связи с ростом цен на газ, которое вступило в силу тогда, когда граждане и бизнес ушли на второй локдаун. Правительство и президент решили ввести госрегулирование газовых цен, то есть перевести их в ручной режим. Как известно, МВФ выступает категорически против таких подходов к регулированию тарифов. Причем произошло это в аккурат тогда, когда в Украине начала работу миссия Фонда.

"Вряд ли МВФ "освятит" госрегулирование цены на газ, скорее наоборот, потребует вернуть рыночное регулирование. Сделать это будет очень сложно, так как неизбежно приведет к новому росту тарифов, за которым последуют новые народные протесты. Пока не ясно, сможет ли правительство и президент разрубить этот «гордиев узел». Если нет, то придется серьёзно пересматривать бюджет 2021 года", - сказал он.

МинПром

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