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Rio Tinto создаст в Северной Америке установку по получению оксида скандия

18.01.21 15:13 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийская горно-металлургическая компания Rio Tinto создает первую в Северной Америке пилотную установку по получению оксида скандия на металлургическом комплексе Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) в канадской провинции Квебек.

Объем инвестиций на первой стадии проекта составляет около 6 млн долл. Из них около 650 тыс. долл. будет предоставлено администрацией провинции в соответствии с Планом развития производства стратегических материалов, к которым относится и скандий.

По словам управляющего директора Rio Tinto Iron and Titanium Стефана Леблана, первый модуль может начать выпуск продукции уже в конце июня 2021 г. Его мощность составит около 3 тонн в год, но в перспективе может быть увеличена до 12 тонн в год.

В настоящее время объем мирового рынка скандия составляет всего лишь около 20 тонн в год. Основным его поставщиком является Китай. Этот металл используется в топливных ячейках, а также выступает в качестве легирующей присадки (0,1-0,2%) в некоторых алюминиевых сплавах, применяемых в авиастроении, оборонной промышленности и 3-Д печати.

Спрос на скандий в мире при этом имеет тенденцию к росту. По наиболее оптимистичному прогнозу американской компании Boston Consulting Group, к 2028 г. он может увеличиться до 650 тонн в год.

В 2019 г. Rio Tinto разработала технологию получения оксида скандия чистотой 99,99% из отходов производства диоксида титана, который, в частности, выпускается на RTFT. В 2020 г. компания сообщила об освоении выпуска алюминиевого сплава, легированного скандием.

МинПром

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