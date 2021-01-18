СБУ и прокуратура заблокировала вывоз неоплаченной ОГХК продукции на 6 млн долл

Представители прокуратуры и СБУ провели ряд процессуальных действий в офисе Объединенной горно-химической компании (ОГХК) и на ее филиале – Вольногорском ГМК и умышленно блокируют судно-транспортировщик продукции компании. Об этом говорится в пресс-релизе ОГХК.



Там же уточняется, что предмет расследования правоохранителей - контракт с сингапурской IMMCO Trade PTE. LTD от 29 октября, которую СМИ связывают с днепропетровским бизнесменом Виталием Кучуком и Романом Карпенко. Он был подписан врио главы правления Артуром Сомовым.



Согласно дополнению к контракту, компания должна была выкупить на Вольногорском ГМК, на условиях FCA 5700 т рутилового концентрата на сумму 6,009 млн долларов, то есть – по 1070 долларов за т с отсрочкой платежа в 30 дней от отправки последнего вагона с рутилом с ж/д станции Вольногорск.



По состоянию на 13 января, когда наступил срок оплаты последней поставки рутилового концентрата по контракту, деньги от IMMCO так и не поступили на счета ОГХК, что стало предметов внимания правоохранителей.



Силовики подозревают менеджмент в сговоре с владельцем покупателя –Кучуком и Карпенко и нанесении ущерба государственной компании на сумму 6 млн долларов.



Руководство ОГХК утверждает, что действия правоохранителей незаконные и приведут к срыву контракта ОГХК с подрядчиками американской компании Boeing.

Однако, по информации российских СМИ, с Boeing сотрудничает российская компания «ВСМПО-Ависма». Следовательно, IMMCO могла поставлять рутил этой компании.



Пока правоохранители ведут следствие по рутилу, ОГХК начала погрузку по более свежему контракту с IMMCO - от 21 декабря 2020 г. По нему государственная компания до февраля 2021 г отправит фирме- «прокладке» 10 тыс. т ильменита Иршанского ГОКа на станции Новая Боровая на сумму $1,57 млн. Стоимость тонны продукции – $157, что ниже рынка на $40.



На данный момент, СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым в рамках уголовного производства от 06.07.2020.



По данным системы слежения за судами АИС, ОГХК возобновило поставки ильменита в оккупированный Крым по контракту с Belanto, подписанному Сомовым. После этого, топ-менеджмент госкомпании попытался снять с себя ответственность за поставки украинского сырья в оккупированный Россией Крым.



МинПром













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