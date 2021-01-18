Индекс потребительских настроений украинцев упал на 26,3% Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев, после роста в 2019 году на 29,9 пункта – до 92,9 пункта в 2020 году упал на 26,3 пункта – до 65,9 пункта по 200-балльной шкале, свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.



"Украинцы завершили 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года. Индекс потребительских настроений в декабря-2020 года сократился на 26,3 пункта по сравнению с декабрем-2019: с отметки 92,2 до 65,9", – сообщается на сайте Info Sapiens.



Согласно исследованию ИПН, после роста в ноябре на 3,3 пункта, в декабре возрос всего на 0,2 п. – до 65,9 п. по 200-балльной шкале.



Указывается, что самые большие потери понес индекс ожиданий развития экономики в частности, за 2020 год он сократился на 44 п. - с 99,0 п. до 55,0 п., а меньше всего сократился индекс ожидаемых изменений личного дохода – на 12,5 п. до 76,4 п.



"Таким образом, потребители являются относительно более оптимистичными в отношении собственных доходов в ближайшие месяцы, чем по развитию экономики в целом", - пояснили в Info Sapiens.



Согласно исследованию, в декабре индекс текущей ситуации (ИТС) сократился на 1,3 п. (до 60,8 п.), в частности, индекс текущего личного материального положения возрос на 2,4 п. (до 53,3 п.), в то время как индекс целесообразности крупных покупок сократился на 4,9 п. (до 68,2 п.).



В то же время индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц возрос на 1,1 п. - до 69,3 п., в том числе индекс ожидаемых изменений личного материального положения сократился на 0,1 п. - до 76,4 п., индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года сохранился на уровне 55 п., в то время как индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет возрос на 3,3 п. - 76,5 п.



В отчете Info Sapiens указывается, что в декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы сократился (улучшился – ИФ) на 3 п. – до 144,6 п., а индекс инфляционных ожиданий сократился на 0,7 п. – до 186,7 п.



Вместе с тем ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев улучшился и индекс девальвационных ожиданий сократился на 7 п. – до 147,8 п.



Как сообщалось, потребнастроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пункта. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пункта, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.



В январе 2020 года потребнастроения ухудшились до 89 пунктов, в феврале – до 81,9 пунктов (к уровню мая-2019), в марте – до 73 п., в апреле – до 66,2 п., после чего возросли в мае – до 76,3 п. и вновь снизились в июне – до 65,1 п. После роста в июле на 1,7 пункта, в августе они улучшились на 1,8 п., а в сентябре - на 3,1 п., после чего в октябре ухудшились на на 9,2 п., а в ноябре выросли до 65,7 п.



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