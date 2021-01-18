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Турецкие сталевары хотят увеличить экспорт продукции на 10%

18.01.21 13:51 , Металлоснабжение и сбыт
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По оценкам Турецкой ассоциации экспортеров стали (CIB), в 2020 г. национальные металлургические компании поставили за рубеж 20,8 млн т стальной продукции, что всего на 2,8% уступило показателям предыдущего года.

Как сообщил глава CIB Аднан Аслан, импортные квоты, введенные в ЕС, привели к сокращению поставок турецкого проката в страны региона. Однако Италия стала по итогам 2020 г. вторым по величине его импортером, уступив только Израилю. Также в первую десятку покупателей вошли Испания и Румыния.

В прошлом году турецкие металлурги смогли увеличить поставки стальной продукции в США, несмотря на действие стальных тарифов. Также возросли объемы экспорта в страны Латинской Америки, Восточной Азии и Африки. Впрочем, как отметил А.Аслан, в ряде случаев турецкие компании воспользовались сокращением китайского экспорта стали.

В соответствии с прогнозом CIB, в 2021 г. турецкие производители смогут увеличить внешние поставки стальной продукции на 10% по сравнению с прошлым годом, до около 23 млн. т. Основными источниками этого роста должны стать развивающиеся страны.

МинПром

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