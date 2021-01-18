Кабмин надеется доказать МВФ правильность решения по снижению цены на газ Правительство Украины и НАК "Нафтогаз Украины" проводят активные консультации с миссией Международного валютного фонда (МВФ) по поводу мер государственного регулирования на газовом рынке и уверены в успехе этих переговоров, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль агентству "Интерфакс-Украина".



"Конечно, они (миссия МВФ - ред.) будут ожидать выхода конечного документа, чтобы убедиться, что мы действительно возвращаемся к тарифному регулированию. Я уверен, что миссия МВФ завершит свою работу в Украине, и мы будем двигаться с ними дальше так, как и планировали", – сказал он.



Премьер отметил, что ограничение цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м вводится временно – на два месяца – в связи с существующими перекосами на рынке, но не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand by.



Д.Шмыгаль добавил, что с Фондом также обсуждается переход от месячного контракта на поставку газа к годовому, как контракту по умолчанию, так как бытовые потребители привыкли к фиксированному тарифу.



"Эти аргументы также восприняты Фондом. С ними также общался "Нафтогаз" и заверил, что ни возложение специальных обязанностей не происходит, и нерыночных механизмов мы не используем. Поэтому считаю наше сотрудничество абсолютно конструктивным", – считает премьер-министр.



Как сообщалось, в Украине с 11 января работает миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.



Фонд 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл., третьего – 560 млн долл. и заключительного четвертого – 980 млн долл. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.



По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", программа stand-by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили открыть работу миссии в конце прошлого года и продолжить ее после перерыва на праздники в начале этого года.



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