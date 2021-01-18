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НАБУ открыло дело по получению ОПЗ давальческого сырья

18.01.21 12:40 , РБК Украина
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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело по факту возможного совершения должностными лицами АО "Одесский припортовый завод" правонарушения во время закупки услуг.

Об этом следует из письма директора НАБУ, копией которого располагает РБК-Украина.

В декабре 2020 года народный депутат Украины Юлия Яцик обратилась в НАБУ с заявлением о превышении служебных полномочий должностными лицами ОПЗ, которые без проведения обязательного конкурса по отбору поставщика давальческого сырья (природного газа), самовольно определили компанию "Агро Газ Трейдинг" как единственного контрагента, тем самым сделав ее монополистом газовых поставок на завод и продажи произведенных удобрений.

Как следует из ответа НАБУ, приведенные народным депутатом Украины факты будут проверены в рамках проводимого НАБУ расследования в отношении должностных лиц Фонда государственного имущества Украины и членов наблюдательного совета ОПЗ по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением), допущенных во время проведения закупок для завода.

ОПЗ является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Украине и входит в перечень объектов большой приватизации.

МинПром

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