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Глава Samsung получил 2,5 года тюрьмы за коррупцию

18.01.21 11:21
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Суд в Южной Корее приговорил главу и наследника бизнеса Samsung Group Ли Чжэ Ёна к 2,5 года тюремного заключения, сообщает Reuters.

Его признали виновным во взяточничестве и растрате средств на сумму около 8,7 млрд вон ($7,8 млн) в связи со скандалом, в результате которого была свергнута первая женщина—президент страны Пак Кын Хе.

Обвинения во взяточничестве в рамках расследования дела о коррупции господину Ли предъявили в начале 2017 года. Тогда он провел в тюрьме около года и был освобожден. Позже Верховный суд отправил дело обратно в Высокий суд Сеула.

Новые обвинения ему предъявили несмотря на то, что ранее общественная комиссия рекомендовала прокуратуре снять все обвинения с господина Ли и прекратить расследовать обстоятельства перехода власти в Samsung Group.

Ли Чжэ Ён фактически возглавил руководство Samsung Group в 2014 году после того, как его отец Ли Гон Хи отошел от дел по состоянию здоровья. В октябре 2020 года Ли Гон Хи умер в больнице в Сеуле.

МинПром

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