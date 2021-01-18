Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

US Steel купила завод по производству электродуговых печей Big River Steel

18.01.21 11:14 Steelland
печать
размер текста:

Металлургический комбинат US Steel завершил покупку мини-сталелитейного завода по производству электродуговых печей Big River Steel.

Приобретение мини-завода в Оцеола, штат Арканзас, произошло чуть более чем через месяц после того, как US Steel объявила о своем намерении потратить еще 774 млн долларов на покупку оставшихся 50,1% акций Big River Steel. US Steel заплатила 700 млн долларов за 49,9% акций Big River в октябре 2019 года.

Big River Steel недавно завершила расширение производства на 1,65 млн тонн стали в год, увеличив вдвое объем производства плоского проката. Компания также думала о строительстве нового завода в Браунсвилле, штат Техас, на границе США с Мексикой.

Эта покупка делает Big River Steel первым станом для производства плоского проката из EAF для US Steel. Компания недавно ввела в эксплуатацию свою первую ЭДП на своем трубном заводе в Фэрфилде, штат Алабама, который будет производить круглые изделия из бесшовных труб.

Это приобретение является последним в череде приобретений металлургическими компаниями, базирующимися в США. Cleveland-Cliffs, которая начала 2020 год как добытчик железной руды, купила сталелитейную компанию AK Steel в начале 2020 года, а в декабре купила большую часть сталелитейных активов ArcelorMittal USA.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:36
В ОГХК заявили о желании олигархов вернуть влияние на компанию
11:21
Глава Samsung получил 2,5 года тюрьмы за коррупцию
10:58
Ограничение использования иностранных вагонов ударит по экономике - ФРТУ
10:49
Украина профинансирует строительство моста через Днестр в Молдову
10:38
Акционеры Мотор Сич хотят предотвратить захват компании нелегитимным менеджментом
10:29
Иран наращивает экспорт стальной заготовки
10:15
Кабмин установил предельную цену на газ
09:57
Украина увеличили отбор газа из ПХГ
09:24
Шмыгаль обещает не продлевать карантин после 24 января
08:58
В 2020 году Китай увеличил выплавку стали на 5,2%
08:27
Stellantis ведет переговоры о создании СП в Китае
08:06
В 2020 году Украина снизила выручку от экспорта электроэнергии на 26%
15.01.21
18:02
УЗ начала реформу с создания еще двух филиалов
17:52
В 2020 году ИнГОК нарастил выпуск концентрата на 8%
17:36
В ЕС отправляют свою продукцию свыше 14 тыс. предприятий Украины
17:13
Из-за локдауна украинские машиностроители потеряли часть заказов
16:58
Бизнес ожидает ослабления курса гривны
16:32
Суд признал китайских инвесторов Мотор Сич пострадавшими от действий СБУ
16:11
Укрэнерго уверяет, что веерных отключений не будет
15:51
Байдену советуют снять санкции с Северного потока-2
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!