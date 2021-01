US Steel купила завод по производству электродуговых печей Big River Steel Металлургический комбинат US Steel завершил покупку мини-сталелитейного завода по производству электродуговых печей Big River Steel.



Приобретение мини-завода в Оцеола, штат Арканзас, произошло чуть более чем через месяц после того, как US Steel объявила о своем намерении потратить еще 774 млн долларов на покупку оставшихся 50,1% акций Big River Steel. US Steel заплатила 700 млн долларов за 49,9% акций Big River в октябре 2019 года.



Big River Steel недавно завершила расширение производства на 1,65 млн тонн стали в год, увеличив вдвое объем производства плоского проката. Компания также думала о строительстве нового завода в Браунсвилле, штат Техас, на границе США с Мексикой.



Эта покупка делает Big River Steel первым станом для производства плоского проката из EAF для US Steel. Компания недавно ввела в эксплуатацию свою первую ЭДП на своем трубном заводе в Фэрфилде, штат Алабама, который будет производить круглые изделия из бесшовных труб.



Это приобретение является последним в череде приобретений металлургическими компаниями, базирующимися в США. Cleveland-Cliffs, которая начала 2020 год как добытчик железной руды, купила сталелитейную компанию AK Steel в начале 2020 года, а в декабре купила большую часть сталелитейных активов ArcelorMittal USA.



