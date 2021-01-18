Ограничение использования иностранных вагонов ударит по экономике - ФРТУ Федерация работодателей транспорта Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой воздержаться от принятия проекта постановления Кабмина "Об утверждении перечня товаров, которые не могут быть помещены в таможенный режим временного ввоза с условным частичным освобождением от обложения таможенными платежами".



В своем обращении Федерация подчеркивает, что ограничения использования иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза, предусмотренных проектом постановления, будут иметь негативные последствия для рынка грузовых железнодорожных перевозок и грузовладельцев.



ФРТУ подчеркивает необходимость проведения взвешенной политики в области транспортных перевозок, не допустит ухудшения конкурентоспособности отечественных производителей, срыва экспортной программы Украины, снижение налоговых поступлений в госбюджет как от экспортеров, так и от платежей, поступающих от вагонов в режиме временного ввоза.



Как отмечается в заявлении, запрет на использование вагонов в режиме временного ввоза приведет к росту цены на парк вагонов и перекладывание тарифной нагрузки на производителей продукции, с ухудшением их конкурентоспособности на мировых рынках.



При запрете временного ввоза иностранных вагонов грузоотправители не смогут оперативно покрывать периодические дефициты подвижного состава из-за сезонного роста перевозок, ведь в последние годы неоднократно имели месте проблемы АО "Укрзализныця" с локомотивами или обеспечением топливом. Как следствие, растет сроки доставки грузов, оборот вагонов, а затем и потребность в вагонах.



Вагоностроители в такой ситуации тоже не будут в состоянии оперативно нарастить производство, чтобы закрыть временную потребность в вагонах (которая покрывается за счет вагонов в режиме временного ввоза).



В Федерации отмечают, что искусственный дефицит грузовых вагонов во время пиковых периодов приведет к уменьшению объемов производства и экспорта, поскольку в это время как будет обеспечена возможность вывоза продукции грузоотправителей в полном объеме.



Напомним, проект Постановления был размещен на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 24 декабря 2020 года.



МинПром



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