Акционеры Мотор Сич хотят предотвратить захват компании нелегитимным менеджментом На данный момент более 80% акционеров ПАО "Мотор Сич" поддержали проведение 31 января текущего года внеочередного общего собрания, на котором планируется вернуть деятельность предприятия в правовое русло, а также предотвратить его захват нелегитимным менеджментом компании. Об этом в своем совместном заявлении сообщили инициаторы созыва собрания, компании-акционеры Skyrizon и "МС-4" (группа DCH).



"Участие в управлении акционерным обществом - неотъемлемое и фундаментальное право каждого акционера, а высшим органом управления любым акционерным обществом является общее собрание акционеров. Согласно действующем украинскому законодательству все акционерные общества обязаны проводить такое собрание не реже 1 раза в год (ст. 32 Закона Украины "Об акционерных обществах" № 514-VI от 16.08.2020 г.). Последний раз собрание акционеров ПАО "Мотор Сич" созывалось почти 4 года назад — 30 марта 2017 г, что является серьезным нарушением прав держателей акций", — сказано в сообщении на сайте собрания.



Авторы документа подчеркнули, что коллегиальным органом, осуществляющим защиту прав акционеров, является Наблюдательный Совет. Однако Наблюдательный совет ПАО "Мотор Сич" в настоящий момент утратил легитимность, поскольку был избран еще 30 марта 2017 г., и законодательно установленный трехлетний срок его полномочия истек еще 30 марта 2020 г. Учитывая этот факт, в настоящее время набсовет предприятия имеет только одно право - созвать общее собрание акционеров. "Однако несмотря на многократные обращения акционеров ПАО "Мотор Сич", действующий "наблюдательный совет" эту функцию не выполняет. Такие действия мы расцениваем как попытку захвата предприятия и считаем необходимым провести общее собрание акционеров в самое ближайшее время", - говорится в документе.



Skyrizon и "МС-4" также напомнили всем акционерам, что с документацией по внеочередному общему собранию можно ознакомиться на сайте.



Ранее экс-владелец ПАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который по информации СМИ в 2016 г. продал китайским инвесторам принадлежавший ему контрольный пакет акций, опубликовал на сайте завода заявление с обвинениями в адрес инициаторов проведения внеочередного собрания акционеров 31 января 2021 г.



В то же время исполнительный директор Антирейдерского союза Андрей Семидидько считает, что действия и публичные высказывания Богуслаева направлены на то, чтобы вопреки закону сохранить за собой контроль над предприятием. Он убежден, что на "Мотор Сичи" реализована сложная схема рейдерского захвата.



"Думаю, многие видели результаты журналистского расследования, согласно которому Богуслаев блокирует китайским владельцам контрольного пакета акций доступ на предприятие при содействии правоохранителей, судей, чиновников — как сначала при Порошенко, так сейчас и при Зеленском. Следы ведут в высшие эшелоны власти, где в упор не хотят понимать, что предприятие, приватизированное в 1998 году, развивается по законам рынка. В СБУ, которое наложило арест на акции, но "диверсантов" и "изменников" по соответствующему уголовному делу не нашло. В АМКУ, где чинуши боятся дать разрешение на концентрацию, но не боятся потом, что их посадят за саботаж. Налицо все основания для того, чтобы считать действия власти экспроприацией инвестиций, идти в международный арбитраж и требовать от государства Украины возмещения 3,5 млрд долл. ущерба, что, собственно, и сделали китайцы".



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