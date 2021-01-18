Иран наращивает экспорт стальной заготовки

Как отмечают иранские СМИ, улучшение международной рыночной конъюнктуры в конце 2020 г. и активизация покупательского спроса позволили национальным металлургическим компаниям резко нарастить объемы экспорта.
По данным таможенной службы, в девятом месяце по местному календарю (21 ноября — 20 декабря) иранский экспорт стали достиг 839 тыс. т, что более чем на 30% превысило показатели предыдущего месяца.
Основным источником этого роста стала заготовка, продажи которой возросли за счет поступлений новых заказов из таких стран как Китай, ОАЭ и Судан.
Всего за первые девять месяцев текущего года по иранскому календарю объем экспорта стали в стране составил около 5,6 млн. т, что, правда, примерно на 13% уступает аналогичному периоду годичной давности. При этом 47% иранского экспорта стали за девять месяцев пришлось на заготовку и блюмы и 27% - на слябы.