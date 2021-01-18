Украина увеличили отбор газа из ПХГ

Украина 16 января 2021 года подняла из своих подземных хранилищ (ПХГ) 103,5 млн куб. м газа, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртранссгаз".
В последний раз суточный отбор из ПХГ страны превышал "сотку" два года назад – 8 января 2019 года, когда из хранилищ было поднято 101,2 млн куб. м природного газа. За последние пять лет было еще два таких периода – в конце февраля - начале марта 2018-го и в начале января 2016 года, сообщает Интерфакс-Украина.
В целом Украина с 19 октября 2020 года по 16 января 2021 года снизила запасы природного газа в ПХГ на 20,8% (на 5 млрд 918,5 млн куб. м) – до 22 млрд 524,2 млн куб. м.
В т.ч. отбор из хранилищ на протяжении 1-16 января 2021 года составил 1 млрд 201,7 млн куб. м (75,1 млн куб. м/сутки).
По расчетам агентства, текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2015-2020 годов в 1,3-2,2 раза (на 4,7-12,3 млрд куб. м).
Как сообщалось, глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон прогнозирует, что импорт в Украину зимой 2020/21 годов будет минимальный, в основном потребности рынка будут покрываться за счет закаченного в ПХГ ресурса.
В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м).
В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.