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Шмыгаль обещает не продлевать карантин после 24 января

18.01.21 09:24
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что необходимости продолжать усиленные карантинные меры после 24 января текущего года нет, после этого дня Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны", которые действовали ранее.

Как пишет Интерфакс-Украина, премьер добавил, что для правительства было важно не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поступление которой ожидается не позднее февраля.

"С 8 по 24 января у нас установлен так называемый "карантин зимних каникул". Его ключевая цель - ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую" зону, которая действовала до введения этих правил", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, он подчеркнул, что на сегодня власти не видят необходимости продолжать жесткие карантинные меры дольше, чем до 24 января.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала", - отметил премьер.

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", - заявил Шмыгаль.

Как сообщалось, в Украине с 00:00 8 января начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19, которые продлятся до 00:00 25 января 2021 года.

МинПром

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