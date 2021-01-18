В 2020 году Украина снизила выручку от экспорта электроэнергии на 26% Украина в 2020 году снизила выручку от экспорта электроэнергии на 25,9% (на $97,94 млн) по сравнению с 2019 годом – до $280,83 млн, в том числе в декабре поставлено э/э на $25,28 млн. Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы



Как сообщается, в Венгрию за прошлый год экспортировано электроэнергии на $130,083 млн, Польшу – на $84,97 млн, Румынию – на $49,71 млн, другие страны – на $16,07 млн, передает Интерфакс-Украина.



Кроме того, Украина импортировала электроэнергию на $131,61 млн против $121,4 млн – за 2019 год. В том числе из Словакии – на $68,51 млн, Венгрии – на $40,61 млн, Беларуси – на $10,52 млн, других стран – на $11,97 млн.



Как сообщалось, Украина в январе-ноябре 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 23,1% (на 1,33 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 4,42 млрд кВт-ч, импорт – на 2% (на 43 млн кВт-ч), до 2,16 млрд кВт-ч.



Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,83 млн) по сравнению с 2018 годом – до $378,77 млн, в том числе в Венгрию поставлено на $231,36 млн, Польшу – на $84,58 млн, Молдову – на $41,68 млн, другие страны – на $21,14 млн.



Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,4 млн, в том числе из Беларуси - на $43,12 млн, Словакии – на $36,34 млн, Венгрии – на $26,49 млн, других стран – $15,47 млн.



В натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6,47 млрд кВт-ч, а импорт по итогам прошлого года составил 2,7 млрд кВт-ч.



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