УЗ начала реформу с создания еще двух филиалов В рамках структурной реформы АО "Укрзализныця" созданы филиал грузовых перевозок "УЗ Карго" и оператора инфраструктуры "УЗ Инфра".

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, новая организационная структура "Укрзализныци" соответствует европейским нормам.



"Однако для полноценной реформы на железной дороге крайне важным остается принятие Верховной Радой законопроекта "О железнодорожном транспорте", которые предусматривает создание конкурентного рынка перевозок", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



По его словам, структурная трансформация "Укрзализныци" позволит обеспечить прозрачность финансовых потоков, повысить качество управления и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок.



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