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Суд признал китайских инвесторов Мотор Сич пострадавшими от действий СБУ

15.01.21 16:32 , РБК Украина
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Украинский суд впервые признал китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" стороной, пострадавшей от действий украинской власти - а именно, от противоправных действий СБУ.

Соответствующее решение 13 января 2021 года вынес следственный судья Печерского районного суда Киева, передает РБК-Украина.

Судебный вердикт обязывает следователя ГБР, который расследует уголовное дело в отношении действий СБУ, признать компанию Skyrizon потерпевшей в уголовном производстве ГБР о противоправных действиях СБУ.

Речь идет о досудебном расследовании по факту того, что должностные лица Главного управления Службы безопасности Украины, используя свое служебное положение, противодействуют законной хозяйственной деятельности акционеров ПАО "Мотор Сич" (ч. 3 ст. 206 УК Украины), которое проводит территориальное управление ГБР в Киеве. Уголовное производство Государственного бюро расследований в отношении действий СБУ зарегистрировано под номером 62020100000002234.

Судья полностью согласился с доводами адвокатов китайских акционеров, и, таким образом, украинское правосудие впервые официально подтвердило необоснованность претензий Службы безопасности Украины к акционерам ПАО "Мотор Сич".

После получения статуса потерпевшей стороны компании-акционеры ПАО "Мотор Сич", согласно украинскому законодательству, смогут проводить расследования, собирать доказательства, назначать и поводить экспертизы, предоставлять следствию доказательства нарушения закона сотрудниками СБУ.

По мнению экспертов в области госбезопасности, следствие ГБР и судебный вердикт о признании инвесторов потерпевшими представляют собой юридическое признание надуманности уголовного производства СБУ, а также факт нанесения ущерба интересам инвесторов ПАО "Мотор Сич".

Напомним, в декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства 3,5 млрд долл. ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие, в том числе путем арестом акций ПАО "Мотор Сич" по инициативе СБУ.

Для международного арбитража действия украинской стороны квалифицированы как "незаконная экспроприация инвестиций" и нарушение условий украино-китайского соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Помимо этого, китайские компании, которые инвестировали средства в приобретение 81 % акций и развитие ПАО "Мотор Сич", с недавнего времени имеют возможность отстаивать свои права в судах Китайской Народной Республики и впоследствии требовать компенсации убытков из-за противозаконных действий украинских властей. КНР утвердила законодательные правила для противодействия китайских компаний незаконному давлению и нарушению их прав за рубежом.

МинПром

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