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В декабре ТЭС резко увеличили производство электроэнергии

15.01.21 15:33 , Бизнес Цензор
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Производство электроэнергии тепловыми электростанциями (ТЭС) и теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) Украины в декабре почти сравнялось с выработкой атомных электростанций (АЭС). Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, ТЭС и ТЭЦ в декабре 2020 года увеличили выработку на 47,4% по сравнению с декабрем 2019 года – до 6,9 млрд кВт-ч (в т.ч. ТЭС – на 66,3%, до 5,28 млрд кВт-ч), тогда как АЭС снизили производство на 16,4% – до 6,95 млрд кВт-ч.

В итоге доля АЭС в общей структуре производства электроэнергии в прошлом месяце составила 45,63%, ТЭС и ТЭЦ – 45,25%, ГЭС и ГАЭС – 4,16%, возобновляемыми источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) – 4,07%, блок-станциями – 0,89%.

В целом в декабре 2020 года производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины возросло на 7,2% (на 1,02 млрд кВт-ч) по сравнению с декабрем 2019 года – до 15,24 млрд кВт-ч.

Столь значительная нагрузка на ТЭС в декабре привела к существенному срабатыванию запасов угля на складах станций. Так, запасы угля на складах ГК ТЭС с 30 ноября по 31 декабря 2020 года упали более чем вдвое – с 1,7 млн тонн до 789,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, по данным Минэнерго, на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 12 января находилось 621,8 тыс. тонн угля, что на 324 тыс. тонн меньше необходимой нормы. В итоге на некоторых станциях запасов топлива осталось на несколько дней работы.

Для сравнения, в 2020 году в это время на складах ТЭС находилось около 2,6 млн тонн угля.

МинПром

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