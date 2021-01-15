Бизнес уверен, что гривна упадет, а цены – вырастут Оценки бизнеса относительно экономического роста и собственного развития ухудшились, а инфляционные и девальвационные ожидания на следующие 12 месяцев выросли на фоне усиления карантинных мероприятий.



Об этом свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса руководителей компаний в четвертом квартале 2020 года, передает пресс-служба регулятора.



В частности, среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 29,68 грн/долл., тогда как по итогам предыдущего опроса бизнес ожидал более плавной девальвации гривни – до 28,99 грн/долл. При этом 44,5% предприятий считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29-30 грн/долл., в то же время около 15% опрошенных ожидают падения гривни до 30-31 грн/долл., а 5% – ниже 32 грн/долл..



При этом курс гривни как весомый фактор для роста потребительских цен отметили 71,9% респондентов (увеличение по сравнению с предыдущим опросом на 2.5 п. п.). Существенное влияние остается за затратами на производство (63,6%).



В целом ожидаемая годовая инфляция составила 7,9% по сравнению с 7%, которые бизнес прогнозировал в предыдущем квартале. При этом почти половина опрошенных предприятий считают, что инфляция будет ниже 7,5%. Впрочем, каждый пятый респондент прогнозирует инфляцию от 7,5% до 10%.



Предприятия также ожидают, что объемы производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев и дальше будут сокращаться. Баланс ответов составил "минус" 24,4% против "минус" 16,1% в третьем квартале 2020 года.



Оценки предприятий по изменению собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев несколько снизились. Самые высокие ожидания у предприятий добывающей промышленности, также улучшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.



В то же время негативные ожидания имеют предприятия строительства, энерго- и водоснабжения, транспорта и связи.



При этом пятый квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников, хотя и несколько медленнее, чем раньше: общий баланс ответов составил "минус" 9,9% (в предыдущем квартале - "минус" 10,8%). Только 11,5% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев. Сокращение персонала предусматривают 21,4% опрошенных компаний. Пессимистично настроены респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.



Одновременно продолжает расти число компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких - 62,6% (против 55,7% в предыдущем квартале). Лишь 3,7% компаний готовы к уменьшению зарплат.



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