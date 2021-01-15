Греческая ElvalHalcor запустила стан горячей прокатки алюминия

Греческая компания ElvalHalcor ввела в эксплуатацию на своем заводе Oinofyta в районе Афин новый тандемный четырехклетьевой стан горячей прокатки, изготовленный германской SMS group.
Агрегат мощностью до 150 тыс. т в год позволяет получать алюминиевый прокат толщиной от 1,8 до 12 мм и шириной до более 2600 мм, используемый в строительной отрасли, автомобилестроении и других отраслях промышленности.
Запуск этого стана представляет собой часть более масштабного инвестиционного проекта объемом 150 млн. евро, стартовавшего в начале 2018 г. при поддержке Европейского инвестиционного банка.
В марте 2020 г. ElvalHalcor заказала у итальянской компании MINO стан холодной прокатки алюминиевых листов аналогичной производительностью до 150 тыс. т в год. Он будет установлен на заводе Oinofyta до конца текущего года.