Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Греческая ElvalHalcor запустила стан горячей прокатки алюминия

15.01.21 14:41 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Греческая компания ElvalHalcor ввела в эксплуатацию на своем заводе Oinofyta в районе Афин новый тандемный четырехклетьевой стан горячей прокатки, изготовленный германской SMS group.

Агрегат мощностью до 150 тыс. т в год позволяет получать алюминиевый прокат толщиной от 1,8 до 12 мм и шириной до более 2600 мм, используемый в строительной отрасли, автомобилестроении и других отраслях промышленности.

Запуск этого стана представляет собой часть более масштабного инвестиционного проекта объемом 150 млн. евро, стартовавшего в начале 2018 г. при поддержке Европейского инвестиционного банка.

В марте 2020 г. ElvalHalcor заказала у итальянской компании MINO стан холодной прокатки алюминиевых листов аналогичной производительностью до 150 тыс. т в год. Он будет установлен на заводе Oinofyta до конца текущего года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:11
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
14:57
Бизнес уверен, что гривна упадет, а цены – вырастут
14:18
ММК им. Ильича нарастил выплавку стали почти на 14%
14:03
Американская BMT модернизировала два трубных завода
13:51
За 2020 год Сентравис снизил выпуск труб на 7%
13:44
Локализация и госинвестпрограммы дадут второе дыхание украинской экономике
13:36
Украине нужно готовиться к росту дешевого китайского импорта - Магера
13:30
ММК им. Ильича и Азовсталь работают бесперебойно в период карантина
13:12
Dillinger France начала проект по выплавке зеленой стали
12:54
Витренко предложил возобновить закупку газа в России
12:45
Во Вьетнаме завершили строительство нового меткомбината
12:31
Китайский инвестор Мотор Сич попал под санкции США
12:10
Украинцы активно несут деньги в банки
11:58
Власти Индии продали 10% акций государственной SAIL
11:30
ArcelorMittal South Africa перезапускает вторую доменную печь
11:17
Кабмин зафиксирует максимальную цену газа на уровне 6,99 грн
11:13
В Китае уверенно дорожает нержавейка
10:54
Первую ветку Северного потока-2 могут достроить в июне
10:35
В Украине минимальная зарплата выше, чем в РФ и Беларуси
10:23
В Китае выросли цены на руду
14.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!