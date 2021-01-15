Локализация и госинвестпрограммы дадут второе дыхание украинской экономике В долгосрочной перспективе именно расширение внутреннего рынка может дать второе дыхание украинской экономике. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



По мнению политика, для этого необходимо начать активное внедрение в промышленном секторе механизма локализации и наращивать государственные инвестиционные программы такие, как запланированное "Укразализныцей" обновление вагонного парка.



Он напомнил, что из-за негативных последствий коронакризиса Украина закончила год с наибольшими экономическими потерями за последние 5 лет. Снижение ВВП оценивается в 4,5-5,5%. Более разрушительными для украинской экономики были кризисы 2008-2009 гг и 2014-2015 гг, когда ВВП снизилось соответственно на 15,1% и 9,8%.



Д.Шпенов также отметил, что всплеск деловой активности после первого локдауна позволил по итогам третьего квартала компенсировать почти 72% предыдущего падения. В промышленном секторе сыграл на руку рост мировых цен на сталь и руду. Они достигли своих максимумов за последние 8-9 лет. Цена на сталь поднялась до 700 долл/т, железная руда превысила 170 долл/т.



Выросший спрос на металлопродукцию и ЖРС привели к увеличению экспортной выручки отечественного ГМК. Причем хорошая рыночная конъюнктура продолжится для наших металлургов и начале 2021 года. В первом квартале нового года можно рассчитывать на хорошую прибыль.



"Локдаун ударил в основном по сфере услуг, доля которой в формировании ВВП не столь высока. Кроме того, кризис привел к снижению мобильности населения, что, в свою очередь, отразилось на снижении объемов импорта нефтепродуктов. Это позволило стране сохранить определенный финансовый ресурс", - сказал он.



По прогнозам экспертов, в 2021 году рост украинской экономики может составить от 1,5% до более 4%. Однако важно понимать, что это будет рост после падения, то есть следует принимать во внимание низкую базу сравнения. Рассчитывать на улучшение ситуации на мировых рынках пока не приходится, отмечает политик.



"Наших экспортеров ждет усиление протекционистских барьеров и сравнительно небольшой внутренний рынок с низким спросом на продукцию украинского производства. Это означает, что внутренний рынок не сможет в полной мере компенсировать потери экспортеров на внешних рынках", - считает Д.Шпенов.



МинПром



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