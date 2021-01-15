Украине нужно готовиться к росту дешевого китайского импорта - Магера Украинской промышленности необходимо готовиться к росту экспансии дешевого китайского импорта. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Противостоять этому можно, прибегнув к практике введения торговых ограничений. Кроме того, эффективным может оказаться механизм локализации импортной продукции. Вместе с тем необходимо развивать украинскую экономику, только так можно добиться расширения внутреннего рынка для отечественного ГМК", - сказал он.



Нардеп напомнил, что несмотря на коронакризис, Китай по итогам 2020 года экспортировал товаров на 2,49 трлн долл, а импортировал - на 2,05 трлн долл. Пока весь мир пытается справиться с последствиями пандемии, китайская экономика который год подряд показывает положительное торговое сальдо и высокую экспортную стабильность.



"Минувший 2020 год прошел под знаком роста протекционизма в мировой экономике. Тем не менее по сравнению с 2019 годом, импорт Китая снизился всего на 0,02 трлн долл. Это немного, учитывая тот факт, что многие страны активно вводили квоты и ограничения, чтобы защитить внутренние рынки от более дешевой китайской продукции", - отметил он.



С.Магера выразил уверенность, что Украине всегда следует держать экономику Китая в фокусе внимания, так как это важный рынок для отечественного ГМК. Высокие темпы восстановления китайской экономики после весеннего локдауна в начале прошлого года и падение мировых объемов производства металла привели к резкому повышению спроса на металлопродукцию и ЖРС, отметил он.



Как известно, цены на сталь превысили 700 долл/т, на ЖРС более 170 долл/т. Этой ситуацией удалось воспользоваться украинским промышленникам. Экспорт стали из Украины в Китай по итогам 2020 года превысил 1 млн т, хотя до этого мы не поставляли в Поднебесную стальную продукцию. Кроме этого удалось увеличить поставки в КНР украинского ЖРС до 60% всей от всего украинского экспорта руды за год. В структуре общей экспортной выручки доходы от китайского направления составили 24,8% или 4,24 млрд долл.



Эксперты предполагают, что в 2021 году рост китайской экономики может продолжиться, а присутствие китайской промышленной продукции на мировых рынках увеличится. Опыт 2020 года показал, что Китай более чем готов к глобальным экономическим вызовам.



МинПром



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