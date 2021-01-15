За 2020 год Сентравис снизил выпуск труб на 7% В 2020 году "Сентравис" произвел 19,05 тыс т трубной продукции, что на 7% меньше показателей 2019 года, сообщил финансовый директор предприятия Александр Жозеф.



В ноябре прогноз компании по годовому объему производства был немного скромнее – 17,5-17,6 тыс т.



По словам А.Жозефа, в 2020 году компания значительно улучшила показатель EBITDA. В сравнении с 2019 годом он вырос в 2 раза и составил 14 млн евро. Размер чистой прибыли, по словам Жозефа, находится в негативном диапазоне в связи с наличием задолженности.



"Мы получили поддержку со стороны гривни. Девальвация помогла амортизировать сокращение маржи и незначительное сокращение объемов (поставок- ред). Мы закончили год более сильными, чем в начале. У нас хороший показатель EBITDA, хорошая структура себестоимости, а размер долга довольно незначительный к концу года", - отметил А.Жозеф.



В 2021 году руковдство компании прогнозирует незначительное сокращение производства трубной продукции – до 17,5 тыс т. При этом ожидается рост EBITDA на 20% - до 15-16 млн евро.



"Из-за напряженности 2020 года мы существенно снизили наши возможности производства. Нам пришлось отпустить порядка 20-25% нашего персонала. И таким образрм мы потратили год на консолидацию, на увеличение эффективности нашего персонала. То есть тот тоннаж, который мы предполагаем продать в 2021 году, является отражением того, что будет задействвано существенно меньше персонала. Это существенно более высокая эффективность производства", - объяснил прогноз на 2021 год член Совета директоров "Сентравис" Александр Новак.



"Мы кардинально пересмотрели свои приоритеты. И сейчас объем любой ценой для нас не является ключевым приоритетом. Мы больше фокусируемся на эффективности в нашей работе, на рост производительности", - добавил Артем Атанасов, директор по персоналу и корпоративной культуре "Сентравис".



98,5% трубной продукции "Сентравис", которая производит нержавеющие трубы для энергетики и машиностроения, поставляется на внешние рынки. Крупнейший рынок компании – это Германия, на которую приходится порядка 40% продукции, остальные страны Европы потребляют еще порядка 15-20%, США – 12-13%, Азия и Ближний Восток – 7-8%, Россия – 8-9%.



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