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ММК им. Ильича и Азовсталь работают бесперебойно в период карантина

15.01.21 13:30 , Бизнес Цензор
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Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания – группа "Метинвест" – отчиталась о соблюдении противоэпидемиологических мероприятий, введенных из-за распространения COVID-19. В частности – на заводе имени Ильича в Мариуполе и "Азовстали".

Как сообщает пресс-служба "Метинвест", благодаря соблюдению правил удалось обеспечить бесперебойную работу предприятий и минимизировать случаи заражений в коллективе.

"Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, не время забывать о превентивных мерах – носите защитные маски в общественных местах, соблюдайте социальную дистанцию, регулярно мойте и дезинфицируйте руки, как это советуют специалисты, обязательно обращайтесь к врачу при появлении простудных симптомов", – заявил директор меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Тарас Шевченко.

С начала пандемии коронавируса мариупольские активы группы "Метинвест" продолжают работать без простоев и снижения производства, при этом соблюдая карантинные ограничения – на предприятиях соблюдают масочный режим, дезинфицируют помещения и транспорт, а столовые переведены в режим работы "буфет".

Кроме того, меткомбинаты имени Ильича и "Азовсталь" разработали ряд мероприятий для защиты сотрудников от заражения вирусом COVID-19.

Так, на территории меткомбинатов столовые переведены в режим работы "буфет". Вся продукция реализуется только в индивидуальной упаковке. Готовые блюда отпускаются на вынос в одноразовой посуде, а вода выдается в бутылках. Персонал столовых работает в защитных масках и перчатках, усилена дезинфицирующая уборка, установлены правила безопасного посещения объектов питания.

На складах предприятий для бесперебойного обеспечения безопасности металлургов и ремонтников имеется более 1 400 тысяч защитных масок и 5 397 литров дизсредств для рук. Запас дезинфекторов для обработки автобусов и помещений – 44 240 литров.

"Обязательными остаются требования к личной безопасности: масочный режим, соблюдение дистанции и дезинфекция рук. Проводится температурный скрининг сотрудников и регулярная обработка спецсредствами помещений, проходных, остановочных павильонов и транспорта. Рабочие места, там, где это возможно, дополнительно обеззараживаются бактерицидными лампами", - сообщает "Метинвест".

МинПром

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