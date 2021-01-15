Dillinger France начала проект по выплавке зеленой стали Дочерняя компания немецкой Dillinger Group, Dillinger France, получила государственные субсидии в размере 1,8 млн евро от правительства Франции. Проект, инициированный Dillinger France, является единственным в Дюнкерке и одним из четырех проектов региона О-де-Франс среди 16 заявок, принятых по всей Франции. Предоставленные субсидии используются для поддержки инвестиционного проекта стоимостью 10 млн евро по модернизации толкательной печи № 2 Dillinger France, что приведет к сокращению выбросов CO2 на предприятии на 2,7%.



Dillinger France в настоящее время модернизирует одну из своих нагревательных печей на прокатном стане, толкательную печь № 2, в рамках корпоративного плана по постоянному развитию и устойчивому обеспечению деловой активности. Повторный ввод печи в эксплуатацию запланирован на июль 2021 года. Благодаря этому проекту модернизации, Dillinger France получит возможность увеличить мощность нагрева слябовой стали для прокатки толстого листа, одновременно оптимизируя потребление энергии и выбросы CO2 за счет установки новых высокопроизводительных установок, системы рекуперации тепла отходящего тепла, присущего дымовым газам, ограничения тепловых потерь и использования новых моделей управления работой печей на базе ИТ.



В рамках своей стратегии Dillinger Group и ее дочерняя компания Dillinger France стремятся выполнить цели Парижского соглашения по климату и намереваются производить продукцию высшего качества в устойчивой среде сталелитейной промышленности.



Этот новый инвестиционный проект Dillinger France является неотъемлемой частью программы Green Steel группы Dillinger, который, кроме того, включал запуск в августе 2020 года самого первого в Германии производства стали на основе водорода в доменных печах в соответствии с инвестиционной программой в размере 14 млн евро.



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