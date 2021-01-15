Витренко предложил возобновить закупку газа в России В то время, как Кабмин обсуждает снижение цены на газ для населения, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в своем плане по разрешению кризиса с энергоносителями одним из пунктов указал возобновление поставок "голубого топлива" из России. Об этом Ю.Витренко написал на своей странице в Facebook.



Так, Ю.Витренко отметил, что сейчас Кабмин работает над решением по установлению предельной цены на газ для населения.



"По поручению премьер-министра Украины мы сейчас готовим решение Кабинета министров, которое установит предельную цену на газ для бытовых потребителей (6,9 грн за кубический метр). Это решение будет иметь временный характер - на время карантинных мероприятий. В то же время нам нужно системное решение проблем на рынке газа, о которых я писал ранее - злоупотребление доминирующим положением, защита не только от энергетической бедности, а от других аспектов уязвимости потребителей и тому подобное", - пишет Ю.Витренко.



Также Ю.Витренко привел пять пунктов, которые, согласно его плану, нужно выполнить:



Энергоэффективность. Ю.Витренко отметил, что лучший вариант уменьшения платежки - это снижение неэффективного потребления. Это лучше и для окружающей среды.



Увеличение собственной добычи. "Я остаюсь на позиции, что нам нужно привлекать международных инвесторов с деньгами и технологиями, без этого ничего не будет. Существенного увеличения добычи, если начать сейчас, можно ожидать через 3-5 лет", - отметил Ю.Витренко.



Разблокировка транзита газа из Средней Азии, экспорт газа независимыми компаниями из России, перенос точек передачи газа европейским покупателям газпромовского газа.



Ю.Витренко подчеркнул, что это тоже практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке (до уровня экспортного паритета). Реалистично, юридические возможности для давления на "Газпром" по этим вопросам есть только у "Нафтогаза".



Нормальная биржевая торговля газом в Украине. "Нужна биржа, которая бы эффективно регулировалась государством, и при этом имела такие необходимые атрибуты современной биржи как клиринг и тому подобное. На этой бирже, в частности, должны быть ликвидные летние продукты, то есть активная торговля газом по фиксированной годовой цене. Это даст надежный индикатор рыночной цены на оптовом рынке Украины", - поясняет Ю.Витренко.



Нужны новые правила защиты потребителей на рынке газа, в частности уязвимых потребителей.



"В Европе есть такие варианты, когда поставщиков выбирают объединения потребителей. У них более рыночной силы для того, чтобы получать лучшие условия от поставщиков. Кроме того, они могут для этого выделить профессионального человека", - добавил Ю.Витренко.



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