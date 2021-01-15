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Во Вьетнаме завершили строительство нового меткомбината

15.01.21 12:45 , Металлоснабжение с сбыт
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Вьетнамская металлургическая компания Hoa Phat ввела в эксплуатацию последнюю, четвертую доменную печь на своем комбинате Dung Quat в провинции Куангнгай в центральной части страны.

Все доменные печи имеют одинаковый объем 1080 куб. м и мощность до 1 млн. т в год. Разработчиком проекта и поставщиком оборудования выступила итальянская компания Danieli Corus. Первые три печи были запущены соответственно в июне и ноябре 2019 г. и в августе 2020 г.

Теперь производственная мощность комбината Dung Quat достигла более 4 млн. т стали в год. По проекту, половина выпуска должна приходиться на сортовой, а половина — на листовой прокат.

В 2020 г. на заводах компании Hoa Phat было выплавлено более 5 млн. т стали, что примерно в 1,8 раза превысило показатель предыдущего года (2,8 млн. т). После выхода комбината Dung Quat на полную мощность Hoa Phat планирует довести объем выпуска до 8 млн. т в год, благодаря чему компания станет крупнейшим производителем стали во Вьетнаме.

МинПром

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