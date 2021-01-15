Украинцы активно несут деньги в банки В то время, как украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 3% до 675,218 млрд гривен по состоянию на 1 января по сравнению с данными на 1 декабря.



Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.



В 2020 году вклады населения в банках выросли на 24,5% с 542,302 млрд гривен.



Гривневые вклады населения в банках в декабре увеличились на 4,9% до 397,7 млрд гривен.



При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличился на 0,3% до 277,6 млрд гривен.



Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в декабре увеличились на 6,6% до 656,4 млрд гривен.



Как сообщали Українські Новини, совет по финансовой стабильности рекомендует Фонду гарантирования вкладов физических лиц повысить сумму гарантирования вкладов с 200 тыс. гривен до 600 тыс. гривен.



Также Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Аркада", который подозревали в финансовых махинациях.



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