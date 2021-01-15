Власти Индии продали 10% акций государственной SAIL Правительство Индии 14 и 15 января выставило на биржевые торги 10%-ный пакет акций государственной Steel Authority of India Ltd (SAIL) — крупнейшего в стране производителя стальной продукции.



По предварительным данным, стоимость всего пакета составила более 26,4 млрд. рупий ($360 млн.). Покупателями акций могли стать как институциональные, так и розничные инвесторы.



Ранее государству принадлежало 75% акций SAIL. Предыдущая продажа 5% акций была проведена в декабре 2014 г.



Правительство Индии в целом выступает за широкомасштабную приватизацию государственных компаний. Однако продажа пакета акций SAIL объясняется специалистами, прежде всего, благоприятной конъюнктурой. Вследствие рекордного повышения цен на стальную продукцию в Индии в конце прошлого года курс акций компании в течение четвертого квартала вырос почти в 2,5 раза.



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