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Кабмин зафиксирует максимальную цену газа на уровне 6,99 грн

15.01.21 11:17 , Интерфакс-Украина
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Правительство разработает "годовой газовый продукт" с фиксированной ценой для потребителей на год, а также зафиксирует верхнюю границу цены на газ не выше 6,99 грн за кубометр, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6,99 грн за куб. м. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхняя граница не может превышать эту цифру", - сказал Шмыгаль в пятницу в эфире "Сніданок з 1+1".

Он добавил, что указанная цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля.

"Дальше будем смотреть, какой будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда снимем это ограничение", - сказал он.

"Годовой газовый продукт" в свою очередь защитит граждан от непредвиденного роста цены. "Госкомпания "Нафтогаз" и другие поставщики газа вычислят цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену", - пояснил Денис Шмыгаль.

МинПром

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