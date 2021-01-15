ArcelorMittal South Africa перезапускает вторую доменную печь

Южноафриканский производитель стали ArcelorMittal South Africa (AMSA) заявил, что перезапуск второй доменной печи на заводе в Вандербейлпарке был произведен раньше, чем планировалось изначально.
Это позволит компании быстро решить текущий дефицит стали, который негативно повлиял на производителей и заводы по переработке стали. Компания перезапустила доменную печь C 20 декабря 2020 года, чтобы решить проблему с поставками. Первоначально компания планировала перезапустить объект в январе этого года.
AMSA сообщила, что печь была полностью введена в эксплуатацию и увеличит годовой объем производства плоского проката в Южной Африке примерно на 600 тыс тонн. Генеральный директор Кобус Верстер заявил, что с вводом в эксплуатацию всех трех доменных печей на заводах Newcastle и Vanderbijlpark, они будут удовлетворять потребности Южной Африки и соседних стран в стали в ближайшие несколько месяцев.