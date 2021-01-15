В Китае уверенно дорожает нержавейка

Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на нержавеющую сталь на Шанхайской фьючерсной бирже в среду немного выросли, чему способствовало повышение цен на сырье и потребление.
"Из-за недавней остановки некоторых мощностей во Внутренней Монголии… поставки феррохрома упали", - отмечает GF Futures в записке, объясняя рост цен на сырье, используемое для производства нержавеющей стали. Спрос в сфере переработки и сбыта также восстановился благодаря увеличению экспортных заказов, сообщает GF Futures.
Цены на никель на Шанхайской бирже также подскочили, завершив сессию ростом на 3,2%. Самый продаваемый фьючерсный контракт на нержавеющую сталь с поставкой в марте вырос на 2,5% до 14 085 юаней (2181,49 долл.) за тонну. Он закрылся на 1,2% до 13 910 юаней за тонну.