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В Китае уверенно дорожает нержавейка

15.01.21 11:13 , МеталлТорг ру
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Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на нержавеющую сталь на Шанхайской фьючерсной бирже в среду немного выросли, чему способствовало повышение цен на сырье и потребление.

"Из-за недавней остановки некоторых мощностей во Внутренней Монголии… поставки феррохрома упали", - отмечает GF Futures в записке, объясняя рост цен на сырье, используемое для производства нержавеющей стали. Спрос в сфере переработки и сбыта также восстановился благодаря увеличению экспортных заказов, сообщает GF Futures.

Цены на никель на Шанхайской бирже также подскочили, завершив сессию ростом на 3,2%. Самый продаваемый фьючерсный контракт на нержавеющую сталь с поставкой в ​​марте вырос на 2,5% до 14 085 юаней (2181,49 долл.) за тонну. Он закрылся на 1,2% до 13 910 юаней за тонну.

МинПром

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