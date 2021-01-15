В Китае выросли цены на руду Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае выросли в четверг 14 января, продолжая рост вторую сессию подряд, чему способствовало пополнение запасов на заводах и приличная норма прибыли на стальную продукцию.



"Заводы) в настоящее время находятся на предпраздничном периоде пополнения запасов, добавляя, что прибыль от стали хорошая, есть вероятность, что они увеличат закупки на фоне опасений по поводу транспортных ограничений из-за вируса", - говорится в сообщении Sinosteel Futures.



Наиболее активно торгуемые фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже с поставкой в мае завершились с повышением на 1,6% до 1055 юаней ($163,09) за тонну. По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовые цены на железную руду с 62% -ным содержанием железа для поставки в Китай в среду не изменились и составили 171,5 долл. за тонну.



Фьючерсы на коксующийся уголь в Далянь упали на 1,6% до 1666 юаней за тонну, а на кокс - на 0,1% до 2744 юаней за тонну. Стальная арматура на Шанхайской фьючерсной бирже выросла на 0,1% до 4294 юаней за тонну. Г/к рулон просел на 0,02% до 4 429 юаней.



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