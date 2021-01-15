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Первую ветку Северного потока-2 могут достроить в июне

15.01.21 10:54 , РБК Украина
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Первую из двух веток "Северного потока-2" планируют достроить в первой половине года. Ориентировочный срок - в июне. Об этом сообщает Bloomberg. В пятницу, 15 января, начнутся тестовые испытания на газопроводе в территориальных водах Дании.

Во второй половине января начнется восстановление уже проложенных труб в водах Дании и начнется прокладка новых.

Согласно документу-графику строительства судно-трубопрокладчик Fortuna завершит работы в водах Дании к середине последней недели мая, после чего будет работать в немецких водах, где должно завершить строительство первой ветки до конца июня.

Ожидаемая скорость прокладки труб с помощью Fortuna составляет 400 метров в день. Вполне возможно, что дата завершения прокладки может быть отложена из-за сложностей, связанных с результатами бурения и погодными условиями.

Ранее сообщалось, датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Компания опасается санкций США.

В начале января сообщалось, что норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации газопровода "Северный поток-2" по завершению строительства. Решение связано с санкциями США в отношении трубопровода.

Известно, что США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.

МинПром

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