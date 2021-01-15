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В Украине минимальная зарплата выше, чем в РФ и Беларуси

15.01.21 10:35 , Интерфакс Украина
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Наибольший рост минимальной зарплаты был зафиксирован в Украине, на данный момент это первое место среди 56 стран мира, отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

рочитал исследование команды Picodi.com, где можно проследить, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира. Так, в исследовании было проанализировано 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. (...) Наибольший рост «минималки» был зафиксирован именно в Украине: с 1 января 2021 "чистая" минимальная заработная плата выросла на целых 27% по сравнению с прошлым годом (4830 грн против 3802 грн). Это 1-е место среди 56 стран мира", - написал О.Немчинов в своем Telegram-канале.

В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше - на 9,8%, а в Беларуси - на 6,7%. Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку.

Анализируя исследование, министр Кабмина указал, что в некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между "чистой" и "грязной" зарплатой составляет от пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в исследовании были рассмотрены суммы нетто, то есть те деньги, которые работник реально получает на руки.

"Треть исследуемых стран не решилась повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года", - обратил внимание О.Немчинов.

МинПром

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