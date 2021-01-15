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МВФ скрывает сроки предоставления Украине второго транша

15.01.21 10:14 , Бизнес Цензор
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Международный валютный фонд продолжает дискуссии с украинскими властями в рамках пересмотра программы Stand-By, однако не называет сроки, когда Украина может получить второй транш по текущей программе сотрудничества.

Об этом официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил на традиционном брифинге, отвечая на вопрос о сроках пересмотра программы, передает Укринформ.

"Виртуальная миссия МВФ начала свою работу с украинскими властями в декабре. Мы имели короткий перерыв в течение праздничного периода, и мы продолжили эти дискуссии, эти виртуальные встречи с украинскими властями на этой неделе, 11 января", – отметил Райс в ответ на вопрос.

Он напомнил, что программой предусмотрено четыре просмотра.

"Итак, первый пересмотр по программе Stand-By продолжается", – отметил представитель Фонда.

Он напомнил, что нынешняя программа для Украины предусматривает финансирование на общую сумму 5 млрд долл. Как подчеркнул Дж.Райс, она имеет целью "поддержать ответ власти на вызовы COVID-19, а также помочь сохранить важные экономические достижения и продвинуть критически важные реформы, которые нужны, чтобы поставить Украину на путь восстановления и экономического роста".

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным возвращением государственного регулирования цен на газ в Украине, что может расцениваться, как нарушение обязательств украинских властей перед Фондом.

При этом 11 января в Украине возобновила работу миссия МВФ в рамках первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

МинПром

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